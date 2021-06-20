عربي-دولي

التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

Lebanon 24
20-06-2021 | 15:59
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نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن التحالف الذي تقوده المملكة ويقاتل في اليمن قوله اليوم إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة. 
 
وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت أمس السبت 17 طائرة مسيرة مسلحة قال التحالف إن الحوثيين أطلقوها صوب المملكة.
 
 
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