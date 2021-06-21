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عربي-دولي
أميركا تهدد الصين بالعزلة الدولية إذا لم تساهم في الكشف عن منشأ كورونا
Lebanon 24
21-06-2021
|
01:30
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أعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن الوطني، جيك سوليفان، أن الصين ستُعزل في حال لم تسمح للخبراء الدوليين بالقدوم لأجل دراسة منشأ فيروس كورونا المستجد.
وقال سوليفان في مقابلة مع فوكس نيوز: "العمل الدبلوماسي التحضيري، وهو عبارة عن توحيد دول العالم، هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها من أجل أن نضع الصين أمام خيار: إما يتصرفون بمسؤولية وسيسمحون للمحققين بإجراء عمل حقيقي ومعرفة من أين أتى الفيروس، إما سيواجهون العزلة من طرف المجتمع الدولي".
ونشرت منظمة الصحة العالمية، بوقت في آذار الماضي، النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من خبراء المنظمة عن زيارتهم لمدينة ووهان الصينية للتعرف على منشأ فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن تسرب فيروس "كوفيد-19" من المختبر، هو "أمر غير مرجح".
وأعلنت 14 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، في 30 آذار الماضي، مخاوفها في أعقاب تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا المستجد، وأكدت دعمها لتقييم ودراسة شفافة ومستقلة، حول منشأ الفيروس القاتل.
المصدر: سبوتنيك
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