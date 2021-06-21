رواية إسرائيلة.. لابيد سيزور بلداً عربياً في أول زيارة خارجية له

أفاد موقع "والا" العبري بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيزور دولة الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "في حال إتمام الزيارة فإن لابيد سيكون الوزير الإسرائيلي الأول الذي يزور الإمارات منذ التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين".وأشار الموقع إلى أن "زيارة لابيد المرتقبة إلى الإمارات من المتوقع أن تكون زيارته الخارجية الأولى".وقال مسؤولون إسرائيليون إنه "سيجتمع خلال الزيارة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد".وأضاف الموقع: "ليس من الواضح حتى الآن إن كان لابيد سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زيارة. وفي حال تحقق الأمر، فإنه سيكون الاجتماع العلني الأول بين شخصية إسرائيلية وبين حاكم الإمارات".