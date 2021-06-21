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عربي-دولي
واشنطن تنتظر "ردا إيجابيا" من كوريا الشمالية بشأن الحوار المرتقب
Lebanon 24
21-06-2021
|
02:31
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أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن مبعوث الولايات المتحدة الجديد الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، قال، الاثنين، إنه يتطلع إلى "رد إيجابي قريبا" من كوريا الشمالية بشأن الدعوة لإجراء حوار بين البلدين.
وقال كيم خلال زيارته إلى سيول للقاء نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان: "ما زلنا ننتظر رد بيونغ يانغ من أجل الاجتماع... نأمل أن يشير الحوار إلى أننا سنحصل على رد إيجابي قريبا".
وعقد كيم اجتماعات متتالية مع كبير مبعوثي كوريا الجنوبية النوويين، نوه كيو دوك، بالإضافة إلى جلسة ثلاثية شارك فيها نظيره الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي.
وجاء تعيين كيم بعد أن أجرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مراجعة لسياسة كوريا الشمالية، وقالت إنها سوف تسعى لإيجاد طرق عملية لحمل بيونغ يانغ على التخلي عن أسلحتها النووية.
وتأتي زيارة المبعوث الأميركي، التي سوف تستمر حتى 24 حزيران، بعدما عقد بايدن ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، أول قمة بينهما في مايو، حيث ناقشا المحاولات الرامية للحوار مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية.
المصدر: الحرة
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