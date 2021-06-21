بومبيو: تركنا لبايدن الكثير من أوراق الضغط على إيران

قال وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" إن إدارة الرئيس الجمهوري، دونالدو ترامب، تركت أوراق ضغط هامة على إيران للإدارة الحالية برئاسة الديمقراطي، جو بايدن.وقال بومبيو في اللقاء التلفزيوني: "لقد تركنا الكثير من النفوذ لهذه الإدارة عبر آلاف العقوبات التي استهدفت الاقتصاد الإيراني وقادة تلك البلاد".وتابع: "لقد أنشأنا تحالفًا مع دول الخليج (العربي) وحليفتنا إسرائيل، وكلهم يعملون على احتواء إيران لمنعها من الحصول على الأموال والموارد".وأردف: "لقد منحنا هذه الإدارة قدرًا هائلاً من النفوذ للضغط على الإيرانيين (في المفاوضات النووية)".واعتبر بومبيو أن زيادة طهران لمعدلات تخصيب اليورانيوم تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للحصول على المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، بحسب تعبيره.وعن رأيه بالرئيس الإيراني الجديد، قال بومبيو: " هذا الأسبوع جرى انتخاب شخص اسمه، إبراهيم رئيسي، ويداه ملطخة بدماء آلاف الأشخاص، وهو ليس بالرجل الذي ينبغي علينا أن نتحدث معه، والنظام الإيراني لايجب أن نتعامل معه وعلينا الضغط عليه إلى أقصى حد لإجباره على تغيير سلوكه".وبالحديث عن نظرية تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبرات مدينة ووهان الصينية، قال: "البحث في هذا الأمر صعب لأن الحزب الشيوعي الصيني لا يريد لنا أن نعرف ماذا حدث".وزاد: " لقد رأيت بنفسي ما يكفي، والأرجح أن الفيروسات خرجت من هذا المختبر (في ووهان) ، قبل أن يعمد الحزب الشيوعي إلى التغطية على الأمر، لقد كانوا يجرون أبحاثا على الأسلحة البيولوجية هناك".وأردف: "هناك أشياء خطيرة تحدث وعلى حد علمي، لا يزال هذا المختبر يعمل.. ويجب أن نستخدم كل أداة متاحة لنا، ولدينا الكثير منها".