لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.. تعيين حاخام يهودي بالجيش الألماني

أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الجيش الألماني عين مؤخرا حاخاما يهوديا لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى، وذلك بعدما صوت برلمان البلاد على قرار في العام المنصرم يسمح بتعيين كهنة يهود في القوات المسلحة من جديد.

والحاخام الذي يدعى، زيسولت بالا، كان قد ولد بالمجر في العام 1979 ، ودرس الهندسة في بودابست، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في العام 2002.

وفي العام 2009 أكمل دراساته الحاخامية، وعلى مدى 11 سنة ، عمل حاخامًا لبلدية في لايبزيغ شرقي البلاد، وفي العام 2019 شغل أيضًا منصب كبير الحاخامات في ولاية سكسونيا.

وسيؤدي، بالا، اليمين في كنيس يهودي في لايبزيغ اليوم الاثنين، فيما يأمل المسؤولون أن يسلط تعيينه الضوء على الوجه المنفتح والمتنوع للقوات المسلحة الألمانية "البوندسوير".

ويتزامن تعيين الحاخام على خلفية سلسلة من الفضائح اليمينية المتطرفة داخل الجيش والشرطة الألمانية في السنوات الأخيرة، ووسط ارتفاع مستويات معاداة السامية في جميع أنحاء البلاد.