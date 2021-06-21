اقتصاد منهك ومصارف معزولة.. أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الإيراني الجديد

كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" أنّ الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، يواجه الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، لعلّ أبرزها الوضع الاقتصادي المثقل بالأعباء، في ظل غياب استراتيجية واضحة لمعالجة هذا الملف.



وتعهد الرئيس المنتخب بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة، وفقاً لما نقله موقع "العربية" عن الوكالة. وتعهد الرئيس المنتخب بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة، وفقاً لما نقله موقع "العربية" عن الوكالة.





وكشف التقرير عن 3 محاور توضح حجم الصعوبات التي تواجهها طهران ومشكلاتها الاقتصادية الرئيسية:



تحطم الريال

ولذلك، وفقاً للتقرير، سيواجه رئيسي تحديات ضخمة حيث لا تزال العقوبات الأميركية سارية، ومصارف إيران معزولة عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، بسبب انتهاكها "الاتفاق النووي".وكشف التقرير عن 3 محاور توضح حجم الصعوبات التي تواجهها طهران ومشكلاتها الاقتصادية الرئيسية:

خسرت العملة الإيرانية 80% من قيمتها مقابل الدولار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.



كما، انكمش الاقتصاد بشكل حاد بعد أن أعاد ترمب فرض العقوبات على البلاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في الريال.

وحاولت حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني السيطرة على أسواق المال باستخدام سعر صرف ثابت، لكن هذه السياسة جاءت بنتائج عكسية وفاقمت الأزمة، تاركة ملايين العائلات العادية تكافح لتغطية نفقاتها.



كما تراجعت قوة الإنفاق أيضاً بشكل كبير مع التضخم المتصاعد والعملة الأضعف بكثير مما أضرّ بالدخل.



الناتج المحلي في عهد ترامب

في موازاة ذلك، حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات النفط الخام الإيراني من خلال تهديد الدول الأخرى بفرض عقوبات إذا اشترت الطاقة من طهران.



وأدى انخفاض عائدات النفط وإنتاجيته في القطاع وندرة العملات الأجنبية إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي.



وقبل عقوبات ترامب، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنحو 4% في عام 2019، لكنه انكمش بدلاً من ذلك بأكثر من 6%، وفقاً لتقرير "بلومبيرغ".

تراجع التجارة مع الاتحاد الأوروبي

تراجعت تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 85% منذ عام 2017، حيث كان الاتحاد الذي يقود المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أحد أكبر الشركاء التجاريين لطهران قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية.



كذلك، كانت حكومة روحاني حريصة على أن يستأنف التكتل وضعه كأكبر شريك تجاري خارجي للبلاد بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في عام 2016.



لكن هذه الخطط توقفت بشكل مفاجئ بعد إعادة فرض العقوبات وانخفضت واردات إيران من الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بحلول الربع الأخير من عام 2020.

وفي حملته، شدد رئيسي على بناء علاقات تجارية وأسواق تصدير مع الحلفاء الإقليميين ولم يتطرق إلى الاحتمال المستقبلي بأن إيران يمكن أن تستعيد الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية التي غادرتها بعد إعادة فرض العقوبات في عام 2018.



وبحسب التقرير فإنّه غالباً ما يدعو المتشددون إلى علاقات أقوى مع الصين وروسيا وليس مع أوروبا، وفق "بلومبيرغ".



