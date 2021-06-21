دولة يئست من "كورونا": "تعايشوا مع الفيروس"!

كانت تايلاند خلال العام الماضي واحدة من أفضل الدول أداءً في مكافحة فيروس "كورونا"، عقب فرضها إغلاقاً شاملاً، حيث احتفلت في أيلول بـ 100 يوم من عدم وجود عدوى منقولة، لكنّ البلاد عادت لتشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات على مدى الأشهر الماضية.

ومع زيادة تضرر الاقتصاد بسبب عمليات الإغلاق المستمرة، قرّرت الحكومة الآن التخلي عن فكرة بلد خالٍ من العدوى، وتنبي رسالة جديدة هي: "تعلم التعايش مع الفيروس على المدى الطويل"، وفقاً لما نقله موقع "العربية" عن صحيفة "وول ستريت جورنال".



وتعهد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا هذا الأسبوع بإعادة فتح البلاد بالكامل في الأيام الـ 120 المقبلة، أو بحلول منتصف تشرين الأول، مما يسمح برفع معظم القيود المفروضة على الأعمال والسياحة.



وقال إن "القيام بذلك يعني قبول معدلات إصابة أعلى، لكن الخطوة ضرورية لتخفيف المعاناة الهائلة لأولئك الذين يكافحون من أجل كسب لقمة العيش.

كما أضاف في خطاب متلفز أنه يعلم أن هذا القرار ينطوي على بعض المخاطر، لأنه عندما يتم فتح البلاد، ستكون هناك زيادة في الإصابات، مهما كانت الاحتياطات جيدة، لكنه اعتقد عندما تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية للناس.