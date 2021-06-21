28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأردن.. بدء المحاكمة في "قضية الفتنة" في جلسة سرية
Lebanon 24
21-06-2021
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ"قضية الفتنة" باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية.
ومنعت المحكمة دخول وسائل الاعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.
ووصلت صباح اليوم إلى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.
وتواجد مندوبو وسائل الإعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.
ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني.
تابع
الأكثر قراءة
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
10:15 | 2021-06-20
20/06/2021 10:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
13:58 | 2021-06-20
20/06/2021 01:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
Lebanon 24
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
03:50 | 2021-06-21
21/06/2021 03:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا الى والد جيسيكا عازار.. هل يُشبه زوجها؟ (صور)
Lebanon 24
تعرفوا الى والد جيسيكا عازار.. هل يُشبه زوجها؟ (صور)
02:00 | 2021-06-21
21/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري لنوابه: "هيك عملو"
Lebanon 24
بري لنوابه: "هيك عملو"
23:31 | 2021-06-20
20/06/2021 11:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2021-06-21
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين
09:00 | 2021-06-21
اقتصاد منهك ومصارف معزولة.. أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الإيراني الجديد
08:30 | 2021-06-21
بايدن يسعى للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية
08:00 | 2021-06-21
وزير خارجية العدو يقوم بأول زيارة للإمارات الأسبوع المقبل
07:30 | 2021-06-21
تجربة قنبلة تتسبب بزلزال.. شاهدوا فيديو الانفجار الهائل في عرض البحر
07:00 | 2021-06-21
السعودية: لا دخول لأي شحنة خضار وفواكه إلى المملكة إلا بإذن مسبق
فيديو
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
21/06/2021 16:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
21/06/2021 16:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
21/06/2021 16:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact