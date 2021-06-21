عربي-دولي

وزير خارجية العدو يقوم بأول زيارة للإمارات الأسبوع المقبل

Lebanon 24
21-06-2021 | 08:00
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يزور وزير خارجية العدو الإسرائيلي الإمارات الأسبوع المقبل، وستكون الزيارة الرسمية الأولى للدولة الخليجية منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.




وقالت وزارة خارجية العدو في بيان إن يائير لابيد، الذي أدي اليمين الأسبوع الماضي ضمن الحكومة الجديدة، "سيحل ضيفا على وزير الخارجية الإماراتي" الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يومي 29 و30 حزيران.


وأضاف البيان "سيفتتح الوزير لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي".


وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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