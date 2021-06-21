عربي-دولي

بايدن يسعى للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية

Lebanon 24
21-06-2021 | 08:30
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أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى كوريا الشمالية استعداده لقاء قيادتها "في أي مكان وزمان وبلا شروط مسبقة".

وجاء إعلان سونغ كيم أثناء زيارة يقوم بها لكوريا الجنوبية، حيث نوّه عن آمال واشنطن في الحصول على ردٍّ إيجابي من بيونغيانغ بالقول: "لا نزال نأمل أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي للتواصل معنا".

وقال المبعوث الأمريكي أيضا إن بلاده ستواصل مع ذلك فرض عقوبات على بيونغ يانغ.

وتأتي تصريحات سونغ كيم بعد تصريحات أدلى بها الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي قال فيها إن كوريا الشمالية مستعدة "للحوار والمواجهة" معًا.
المصدر: "سكاي نيوز
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