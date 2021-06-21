ألمانيا توقف عالما روسيا يشتبه في تجسسه لحساب موسكو

أعلن مدعون فيديراليون ألمان اليوم توقيف عالم روسي اتهم بنقل معلومات حساسة من جامعة ألمانية إلى موسكو مقابل أموال نقدية.





وأفادوا في بيان نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية" أنه تم توقيف المشتبه فيه، الذي تم التعريف عنه بإسم "إيلنور إن."، الجمعة للاشتباه في أنه "عمل لمصلحة جهاز استخبارات روسي منذ مطلع تشرين الأول 2020 على أقصى تقدير".