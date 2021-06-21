عربي-دولي

محكمة تركية توافق على النظر في حظر "الشعوب الديمقراطي"

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-835382-637598957483181317.jpg
Doc-P-835382-637598957483181317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت المحكمة الدستورية التركية، الاثنين، على لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير، يطالب بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بسبب صلات مزعومة بمتشددين.
 
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تركية، إن القضاة قبلوا بالإجماع لائحة الاتهام من محكمة الاستئناف العليا في البلاد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه سيتم إرسال اللائحة الآن إلى حزب الشعوب الديمقراطي، ليقدم دفاعه الأولي.

وتأتي القضية في أعقاب حملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حوكم خلالها الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب. وينفي الحزب علاقته بالإرهاب، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".
 
من جانبه، وعد القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي ميثات سنكار، بـ"دفاع ناجح" في القضية، قائلا بعد اجتماع لقيادة الحزب إن التهم ليس لها أساس قانوني.

وأضاف سنجار للصحفيين: "هدف القضية هو الشعب الكردي وإرادته، كما أنها تهدف إلى تدمير الأمل في الديمقراطية في تركيا، وخنق التوق إلى الحرية ودفن أحلام السلام بالكامل".

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، حيث دعا حلفاء لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى حظره، بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
 
يذكر أن تركيا لديها تاريخ طويل في إغلاق الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الموالية للأكراد. ويقول منتقدون إن النظام القضائي في تركيا يخضع لتأثير سياسي، وهو ادعاء ينفيه حزب العدالة والتنمية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-06-21
15:00 | 2021-06-21
15:00 | 2021-06-21
14:30 | 2021-06-21
14:00 | 2021-06-21
13:30 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website