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أبوظبي توفر لقاح "كورونا" للسياح

Lebanon 24
21-06-2021 | 20:59
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بدأت إمارة أبوظبي بتلقيح السائحين بشكل مجاني بعد الموافقة على تلقيح كل الذين يحملون تأشيرة دخول إلى الإمارة.

ولم تؤكّد أبوظبي رسميا البدء بتلقيح السياح، لكنّ سلطات الإمارة أعلنت في بيان مقتضب في 11 حزيران "توفير لقاح كوفيد-19 مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي "مراعاةً للظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة وحرصاً على صحة مخالفي الإقامة والصحة العامة".

ويمكن التسجيل لتلقي اللقاح في أبوظبي "في مراكز التطعيم المخصصة باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية".

ويظهر تطبيق "صحة" التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، أنه بإمكان الزائرين حجز موعد لتلقي اللقاح باستخدام معلومات جواز السفر. 

ويوضح التطبيق أنه بإمكان من بحوزته تأشيرة صادرة من أبوظبي، أو من يحمل جواز سفر لا يحتاج إلى "تأشيرة مسبقة"، التسجيل لتلقي اللقاح.

ويجب تقديم إثبات يتمثل إما بتأشيرة الدخول أو ختم الدخول وقت الحصول على التطعيم، بحسب التطبيق.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد-19 في كانون الأول بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر-بايونتيك الأميركي-الألماني.

ومذّاك رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وسجلت الإمارات حتى الآن نحو 614 ألف إصابة بكوفيد-19 و 1763 حالة وفاة.

والإمارات البالغ عدد سكّانها نحو 10 ملايين نسمة لديها واحد من أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم.
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