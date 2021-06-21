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عربي-دولي
تقرير: إدارة بايدن غير مستعدة لرفع الحظر عن بيع السلاح لإيران
Lebanon 24
21-06-2021
|
15:00
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قال مصدر لقناة Press TV الإيرانية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن غير مستعدة لرفع حظر بيع السلاح لإيران وإلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب التنفيذي بهذا الشأن.
وأوضح المصدر أن واشنطن قبلت رفع العقوبات عن النفط والمصارف والشحن وغيرها، بشرط تمديد قرار الرفع خلال كل فترة زمنية، مؤكدا أن رفع العقوبات الذي وافقت عليه واشنطن مؤقت ولفترة زمنية من 4 أو 6 شهور بحيث يكون تمديدها بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي.
وذكر المصدر أن واشنطن لم تقبل بعد آلية حقيقية للتحقق من رفع العقوبات، كما رفضت حلا يقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة أو إلغاء العقوبات دفعة واحدة، مشيرا إلى أن واشنطن لا تنفي إمكانية انسحابها مجددا من الاتفاق ولم تقدم ضمانات لأجل ذلك.
وقال إن "واشنطن لم تقدم تعهدا لضمان عدم فرض عقوبات جديدة أو استخدام آلية الزناد في الاتفاق النووي"، مضيفا: "واشنطن والأوروبيون عرضوا مطالب نووية خارج إطار الاتفاق النووي والتفاوض على السياسات الإقليمية الإيرانية مقابل رفع العقوبات".
وأكد المصدر أن "سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تتبع نفس سياسة الضغوط القصوى التي بدأها ترامب"، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
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