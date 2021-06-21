بعد إغلاقات "كورونا".. قائمة بدول أعادت فتح أبوابها ويمكن السفر إليها

بدأت العديد من البلدان والوجهات السياحية بإعادة فتح أبوابها أمام الزوار والسياح والمسافرين، وذلك بعد قيود إغلاق وشروط أوجبتها جائحة فيروس "كورونا".وفي السياق، نشرت شبكة "CNN" الأميركية تقريراً أوردت فيه قائمة بالبلدان التي أعادت فتح أبوابها وتلك التي خففت قيود الدخول إليها خلال بسبب الجائحة الصحية:في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستنهي العاصمة أبوظبي الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الدوليين في الأول من تموز المقبل.وفي الأول من تموز المقبل، سيُعاد افتتاح بوكيت في تايلاند. أما المغرب، فأعادت فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين في 15 حزيران الجاري، وبدأت الجزائر أيضاً في إعادة فتح السفر الجوي.وفي سنغافورة، أعيد افتتاح مطار "جوهرة شانغي"، الذي يُعد أروع مطار في العالم، هذا الأسبوع بعد إغلاقه لمدة شهر. كذلك، ستستقبل موريشيوس الزوار الدوليين ابتداءً من 15 تموز المقبل.وفي الهند، لا تزال البلاد تتعامل مع موجة جديدة مدمرة من الجائحة، على الرغم من أن أعداد الحالات بدأت في الانخفاض لحسن الحظ. وأعيد افتتاح تاج محل والآثار المحمية الأخرى هذا الأسبوع.من جهتها، أوصت الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي بأن ترفع الكتلة القيود المفروضة على السفر غير الضروري من 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودولة عربية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للزوار من هذه الوجهات بقضاء العطلة في أوروبا بسهولة أكبر.ويشمل القرار الدول التالية: لبنان، والولايات المتحدة، والصين، وألبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.أما إحدى الدول التي يبرز غيابها فهي المملكة المتحدة، وأُجلت الخطط الكبرى لرفع قيود "كورونا" المتبقية في البلاد حتى 19 تموز المقبل بعدما كان مقرراً ذلك اليوم الإثنين 21 يوينو، وذلك بسبب ارتفاع حالات متحور دلتا من فيروس كورونا.إلى ذلك، فتحت الدنمارك أبوابها أمام المسافرين الذين تلقوا التطعيم بالكامل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالمثل تسمح جارتها النرويج للمسافرين الذين تلقوا التطعيم الكامل بتخطي إجراء الحجر الصحي.كذلك، فتحت جزيرة قبرص أبوابها للمسافرين المحصنين من 65 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وترحب هولندا بالسياح من "البلدان الآمنة ذات الخطورة المنخفضة لكورونا"، بينما فتحت أيسلندا، وهي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حدودها للمسافرين المحصنين في أبريل/ نيسان الماضي.وأيضاً، ترحب كرواتيا بالمسافرين الذين تلقوا التطعيم، وكذلك أولئك الذين يقدمون نتيجة فحص "PCR" سلبي أو دليلاً على أنهم تعافوا من "كورونا" خلال الـ 180 يوماً الماضية، وما لا يقل عن 11 يوماً قبل وصولهم.ومع هذا، فقد أعادت سلوفينيا أيضاً فتح أبوابها للسياحة من خلال نظام إشارات المرور الخاص بها ومتطلبات الفحص.ووسط ذلك، ذكرت تقارير أنّ جزيرة مان، وهي تابعة للتاج البريطاني وتتمتع بالحكم الذاتي في البحر الأيرلندي، في طريقها لإعادة فتح حدودها بالكامل مع المملكة المتحدة بتاريخ 28 حزيران الجاري، بعد إغلاقها أمام جميع غير المقيمين تقريباً منذ آذار 2020. وكذلك في 28 حزيران الجاري، تأمل سويسرا في إعادة فتح أبوابها أمام الأمريكيين المحصنين.وسيتم إعادة فتح أيرلندا، التي خضعت لواحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا، أمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 19 تموز المقبل. وسيتعين على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي غير الملقحين الوصول مع نتيجة فحص "كورونا" سلبي، ثم الخضوع للحجر الصحي حتى إجراء فحص ثانٍ بعد الوصول.وفي 15 حزيران الجاري، رُفعت جميع القيود المفروضة تقريباً في ولاية نيويورك، حيث تلقى نسبة 70% من سكان نيويورك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر الجرعة الأولى من سلسلة التطعيمات الخاصة بـ"كوفيد-19″.وعلى الساحل الغربي، أعيد افتتاح ولاية كاليفورنيا في اليوم ذاته. ويُعاد أيضاً فتح أحد مسارات المشي لمسافات طويلة الأكثر شهرة في الولاية، وهو مسار يعرف باسم "Big Sur’s Pfeiffer Falls"، بعد حريق غابات مدمر أدى إلى إغلاقه لمدة 13 عامًا.وستعود العربات السلكية إلى التنقل عبر شوارع سان فرانسيسكو في آب المقبل للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وستكون الرحلات مجانية.ويوم الجمعة الماضي، مدّدت كندا قيودها على السفر الدولي والأمريكي غير الضروري حتى تاريخ 21 تموز المقبل.وترحب ديزني لاند الآن بالضيوف من خارج ولاية كاليفورنيا لأول مرة منذ آذار 2020، بعد 6 أسابيع من إعادة افتتاح المنتجع لسكان كاليفورنيا. كذلك، عادت ديزني لاند باريس إلى العمل هذا الأسبوع.وأعلنت شركة "رويال كاريبيان" هذا الشهر أن 6 من سفنها ستبحر من الموانئ الأمريكية الرئيسية في فلوريدا وتكساس بداية من تموز المقبل.ومع ذلك، أجلت الشركة هذا الأسبوع الإبحار الافتتاحي لسفينتها السياحية "Odyssey of the Seas"، بعد أن ثبتت إصابة ثمانية من أفراد الطاقم الذين تلقوا التطعيم ضد "كورونا".