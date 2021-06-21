24
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عبر "القوة الناعمة".. هكذا تتوسع الصين في القارة السمراء
Lebanon 24
21-06-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "ناشيونال ريفيو" أنّ الرئيس الصّيني شي جين بينغ، طلب من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني مؤخراً، الترويج لصورة أكثر لطفاً للصين والصّينيين لدى باقي دول العالم.
ووفقاً للموقع، فإنّ أفريقيا أضحت حقل اختبار لهذه القوة الصّينية الناعمة، خصوصاً مع دبلوماسية اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.
وفعلياً، فإنّ الصين تواجه انتقادات بسبب استراتيجيتها الاستغلالية في القارة، إلا أنها رغم كذلك عمدت إلى تكثيف الدعاية لتصوير بكين كشريك إيجابي للتنمية في أفريقيا، وعمدت على التبرع بمئات الامدادات الطبية لبلدان القارة.
ووسط كل ذلك، فإنّ الصّين تسعى إلى إيجاد موطئ قدم في القارة عبر بناء المزيد من معاهد كونفوشيوس الثقافية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب، إضافة إلى الاستثمار في وسائل الإعلام.
وبحسب "ناشيونال ريفيو"، فإنه رغم طبيعة معاهد كونفوشيوس الثقافية، إلا أنها تحولت إلى منصات لمراقبة المناقشات حول القضايا الحساسة، و الدعاية للحكومة الصينية.
وإلى جانب التوسع المتزايد لتلك المعاهد، شهدت المنح الدراسية الممولة من الصّين أيضاً طفرة هائلة، وفاقت المنح الدراسية المقدمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى بين الطلاب الأفارقة الناطقين باللغة الإنكليزية. وبشكل أساسي، فإن كل ذلك يشكل جزءاً من استثمارات الصين المتنامية في القوة الناعمة في القارة، وفق "ناشيونال ريفيو".
ومع هذا، فإنّ الصّين غالباً ما تمول المهرجانات الثقافية الكبرى في محاولةٍ منها لتعزيز الدبلوماسية الثقافية إفريقيا.
إلا أنه وسط كل هذه الجهود والمساعي، ظهر استياء أفريقي من الانتشار الصّيني في القارة، تغذيه حوادث مثل سوء معاملة الأفارقة مؤخراً في قوانغتشو.
وأشارت "ناشيونال ريفيو" إلى إنه في ظلّ غياب تقارب لغوي وثقافي قوي بين الاثنين، لا تزال التفاعلات بين الصّينيين والأفارقة مقيدة للغاية.
إلا أنه على مستوى الإعلام، فقد ذكر الموقع أن وسائل الإعلام الصّينية بدأت تكتسب حضوراً كبيراً في القارة، مستغلة تراجع اهتمام وسائل الإعلام الغربية بالمشهد الأفريقي.
تابع
الأكثر قراءة
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
Lebanon 24
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
03:50 | 2021-06-21
21/06/2021 03:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا الى والد جيسيكا عازار.. هل يُشبه زوجها؟ (صور)
Lebanon 24
تعرفوا الى والد جيسيكا عازار.. هل يُشبه زوجها؟ (صور)
02:00 | 2021-06-21
21/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور بالمايوه مع ابنها كريستيانو.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
سيرين عبد النور بالمايوه مع ابنها كريستيانو.. شاهدوا الصور
02:00 | 2021-06-21
21/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري لنوابه: "هيك عملو"
Lebanon 24
بري لنوابه: "هيك عملو"
23:31 | 2021-06-20
20/06/2021 11:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تشبيهه بقميص النوم هذا سعر فستان نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة.. ومغنية عالمية ارتدته قبلها (صور)
Lebanon 24
بعد تشبيهه بقميص النوم هذا سعر فستان نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة.. ومغنية عالمية ارتدته قبلها (صور)
00:26 | 2021-06-21
21/06/2021 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-06-21
أبوظبي توفر لقاح "كورونا" للسياح
16:34 | 2021-06-21
مصر.. مصرع 4 عاملات وإصابة 26 بحادث اصطدام قطار وحافلة في حلوان
16:30 | 2021-06-21
إصابة جنود فرنسيين ومدنيين في انفجار سيارة مفخخة في مالي
15:40 | 2021-06-21
البيت الأبيض: لا نية لدى بايدن للقاء أي زعيم إيراني
15:30 | 2021-06-21
عقوبات أميركية وكندية وأوروبية ضد بيلاروس
15:00 | 2021-06-21
تقرير: إدارة بايدن غير مستعدة لرفع الحظر عن بيع السلاح لإيران
فيديو
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 01:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 01:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 01:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact