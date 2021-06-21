البيت الأبيض: لا نية لدى بايدن للقاء أي زعيم إيراني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الاثنين إنه لا توجد حالياً أي خطط للرئيس الأميركي جو بايدن للقاء الزعماء الإيرانيين الجدد، مشيرة إلى أن صانع القرار الرئيس في طهران هو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي ولا يزال كذلك.وقالت ساكي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي إن المفاوضين اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيفية عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإن البيت الأبيض يتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات.ويأتي تصريح ساكي، بعد أن تداولت وكالات أنباء تصريحا للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، مفاده بأنه يرفض إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" في شأن الملف النووي، أو عقد لقاء مباشر مع الرئيس بايدن.