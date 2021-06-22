عربي-دولي

البيت الأبيض يرد "بحزم" على تصريحات الرئيس الإيراني المنتخب

Lebanon 24
22-06-2021 | 12:30
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رد البيت الأبيض بشكل "حازم وحاسم" على تعليقات هي الأولى من نوعها للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بشأن رفضه التفاوض على برنامج طهران للصواريخ البالستية ودعم بلاده لعدد من وكلائها في المنطقة.

وأكد البيت الأبيض عبر المتحدثة باسمه جين ساكي، أن صانع القرار في إيران هو المرشد علي خامنئي، بصرف النظر عن هوية الرئيس الإيراني سواء كان الرئيس الحالي حسن روحاني أو رئيسي.
وقال الرئيس الإيراني المنتخب، الاثنين، إنه لن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ولن يتفاوض بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية ودعمها للميليشيات الإقليمية، متمسكًا بموقف متشدد.
وأوضحت ساكي أن واشنطن ليس لديها حاليا أي علاقات دبلوماسية مع إيران ولا خطط لأي لقاء على مستوى القادة بين البلدين.
وأضافت أن الرئيس بايدن يعتقد أن صانع القرار في طهران هو المرشد الإيراني، وهذا ما كان الحال عليه قبل الانتخابات وسيبقى كذلك بعدها.
وأشارت ساكي إلى أن الفريق المختص بالمفاوضات النووية أنهى الجولة السادسة من المحادثات من دون أن يتم الإعلان عن جولة سابعة، بالتزامن مع عودة المشاركين إلى عواصمهم للتشاور.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضا إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الكيفية التي ستتحرك فيها الأمور مستقبلا بخصوص ملف إيران النووي.
وأكدت إدارة الرئيس بايدن أنها لم تحدد أي تاريخ مسبق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، رافضة التعليق على تواريخ روجت لها الصحافة بخصوص منتصف شهر يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين.
المصدر: "سكاي نيوز
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