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عربي-دولي
11 مدينة عربية بين المناطق الأكثر حرا بالعالم.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
22-06-2021
|
01:00
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صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 11 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.
ونشر موقع Eldoradowheather قائمة تضمنت 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الكويت منها 7 مناطق.
وحسب الجدول احتلت منطقة نواصيب الكويتية المرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت 48.5، فيما احتلت جهرة المرتبة الرابعة بدرجة حرارة بلغت 48.2، كما احتلت الصليبية المرتبة السادسة بدرجة حرارة بلغت 48، وجاء مطار الكويت الدولي بالمرتبة التاسعة حيث بلغت درجة الحرارة 47.1، وفي العبدلي التي احتلت المرتبة 11 سجلت الحرارة 46.8 درجة، فيما الوفرة احتلت المرتبة 12 بدرجة حرارة بلغت 46.8، وسجلت الصابرية 46.7 واحتلت المرتبة 13 من اللائحة.
أما في العراق، فقد احتلت منطقة البصرة المرتبة السابعة من اللائحة بتسجيلها درجة حرارة بلغت 47.7.
وحلت مدينة توزر التونسية في المرتبة الثامنة من اللائحة بدرجة حرارة بلغت 47.2، فيما احتلت مدينة كبيلي التونسية أيضا المرتبة 15 والأخيرة من اللائحة بدرجة حرارة بلغت 46.5.
وفي الجزائر، احتلت مدينة حاسي مسعود المرتبة 14 في اللائحة بدرجة حرارة بلغت 46.5.
المصدر:
روسيا اليوم
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