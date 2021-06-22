عربي-دولي

دول أوروبية تنهي العمل بإلزامية وضع الكمامات بالهواء الطلق في "المناطق البيضاء"

Lebanon 24
22-06-2021 | 07:30
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أعلنت روما، الإثنين، أنّ إيطاليا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، ستنهي العمل اعتباراً من 28 حزيران الجاري بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق.
وقال وزير الصحّة روبرتو سبيرانزا في حسابه على موقع فيسبوك إنّه "اعتباراً من 28 حزيران، سننهي العمل بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق".
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري في المناطق المصنّفة "بيضاء" أي حيث يتفشّى الفيروس بوتيرة بطيئة. وحالياً كل إيطاليا هي كذلك باستثناء وادي أوستا، المنطقة الصغيرة الواقعة في شمال البلاد.
وجاء إعلان الوزير بعدما وافقت على هذا الاقتراح "اللجنة الفنية-العلمية" التي تقدّم المشورة للحكومة بشأن سبل مكافحة الجائحة.
وكانت اللجنة خلصت مساء الإثنين إلى أنّ وضع الكمامات في الهواء الطلق لم يعد ضرورياً في المناطق "البيضاء"، ولكنّها شدّدت في الوقت نفسه على وجوب أن تكون الكمامة دوماً في متناول اليد في حال وجد المرء نفسه فجأة وسط تجمّع.
ووفقاً لتوقعات الخبراء فإنّ كلّ مناطق إيطاليا ستصبح بحلول 28 حزيران الجاري "بيضاء".
وقبل أسبوع من هذا الموعد سجّلت إيطاليا، الإثنين، 21 وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وبعض مناطق البلاد لم تسجّل فيها أيّ وفاة.
وإيطاليا، أول دولة في أوروبا تفشّى فيها الفيروس في الربع الأول من عام 2020، سجّلت لغاية اليوم أكثر من 127 ألف وفاة بالفيروس من أصل 4.25 مليون إصابة به.
المصدر: "سكاي نيوز
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