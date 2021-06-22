مخطط احتيال بـ"مليار دولار".. واشنطن تؤكد مطالبتها بتوقيف رجل أعمال بارز (صورة)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، إلقاء القبض على رجل أعمال تركي في النمسا بناء على طلب الولايات المتحدة، في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال والفساد والاحتيال.



وقالت الوزارة في بيان إن سيزجين باران كوركماز اعتقل، يوم 19 حزيران، في النمسا، في أعقاب لائحة اتهام أميركية تتضمن تهم غسيل أموال و10 تهم احتيال إلكتروني وتهمة عرقلة إجراء رسمي.

ويشتبه في أن كوركماز قام بغسل أكثر من 133 مليون دولار من خلال حسابات بنكية كان يسيطر عليها في تركيا ولوكسمبورغ، ويتعلق ذلك بمخطط من قبل ثلاثة أشخاص هم جاكوب كينغستون وإشعياء كينغستون وليفون تيرميندزيان للاحتيال على وزارة الخزانة الأميركية بطلب الحصول دون وجه حق على أكثر من مليار دولار في صورة ائتمانات ضريبية قابلة للاسترداد لصالح شركتهم "واشاكي" ومقرها بليموث في ولاية يوتا الأميركية.واستخدم رجل الأعمال التركي والمتآمرون معه عائدات الاحتيال للاستحواذ على شركة الطيران التركية "بورا جيت"، وفنادق في تركيا وسويسرا، ويخت اسمه "كوين آن" وفيلا، وشقة على مضيق البوسفور في إسطنبول، وفقا للوزارة.وتتعلق تهم الاحتيال بأن جاكوب أوهم شريكيه كينغستون وإشعياء بأنه يستطيع توفير الحماية لهما (من خلال مسؤولين حكوميين) من التحقيق الفيدرالي والدعاوى المدنية.وأكدت الوزارة أنها تسعى لاستلام كوركماز من النمسا كي يمثل أمام القضاء الأميركي في يوتا، مشيرة إلى أنه في حال إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما بتهمة غسل الأموال، و20 عاما للاحتيال الإلكتروني، وخمس سنوات لتهمة عرقلة الإجراءات.