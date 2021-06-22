عربي-دولي

الازمة لم تنته.. تحذير من "شتاء قاسٍ" في هذه الدولة الأوروبية

Lebanon 24
22-06-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-835549-637599459743104928.png
Doc-P-835549-637599459743104928.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من "شتاء قاس" مع ضغوط متزايدة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وسط تحذيرات علمية من أن المملكة المتحدة قد تشهد موجة جديدة من كورونا.

ومع ذلك، أصر جونسون على أن "الوضع يبدو جيدا" بالنسبة لخطة الحكومة لإنهاء جميع قيود الإغلاق العام في 19 تموز، مشيرا إلى هذا اليوم يمثل "نقطة النهاية".

وحول احتمال موجة جديدة من كورونا في أشهر الشتاء وما إذا كان سيستبعد عمليات الإغلاق المستقبلية، قال جونسون للصحافيين: "لا يمكنك أبدا استبعاد أنه سيكون هناك مرض جديد لم يكن في موضع الحسبان"، مضيفا: "هناك ضغوط كبيرة على هيئة خدمات الصحة لجميع أنواع الأسباب".

وكان كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي، حث الأسبوع الماضي، هيئة الخدمات الصحية على الاستعداد لفصل الشتاء الصعب، متوقعا حصول "موجة شتوية أخرى" من فيروس كورونا، أو ارتفاع في حالات الإصابة بالإنفلونزا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-06-22
06:00 | 2021-06-22
05:30 | 2021-06-22
05:00 | 2021-06-22
04:30 | 2021-06-22
04:15 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website