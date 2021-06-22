مخاوف أميركية وأوروبية من المتحور "دلتا"





وقدرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "متحور دلتا مسؤول عن 31 في المائة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، منذ الأربعاء الماضي".



كما أوضحت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تبلغ حوالى 10 في المائة اعتبارا من 5 حزيران الجاري، و 2.7 في المائة في 22 أيار الماضي.



وهذا يعني أن "نسبة إصابات متغير دلتا في الولايات المتحدة تضاعفت ثلاث مرات في 11 يوما فقط"، بحسب موقع "ساينس ألرت".



بدورها، حذرت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الأسبوع الماضي، من أن "متغير دلتا يمكن أن يصبح مهيمنا قريبا في الولايات المتحدة".



ووفقا للموقع، أشارت مجموعة من الأبحاث إلى أن حقنة واحدة من لقاحات فيروس كورونا فايزر أو أسترازينيكا، قد توفر حماية بنسبة 33 في المائة فقط من متغير دلتا، مقارنة بنسبة 88 في المائة على الأقل للمتغيرات الأخرى.



أوروبيا، يجتاح متحور دلتا المملكة المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة منذ منتصف مايو إلى 11007 حالة يوم الخميس الماضي، في بلد حصل فيه 60 في المائة من البالغين على جرعتين من اللقاح، و80 في المائة على الأقل جرعة واحدة.



أثارت سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ظهرت في الهند أول مرة وتسببت في زيادة بالحالات الجديدة في بريطانيا التساؤلات حول مدى خطورتها ومدى قدرة اللقاحات على الوقاية منها. بعدما كشفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، يتجه عدد الإصابات في كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير، منذ الأسبوع الماضي.وقدرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "متحور دلتا مسؤول عن 31 في المائة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، منذ الأربعاء الماضي".كما أوضحت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تبلغ حوالى 10 في المائة اعتبارا من 5 حزيران الجاري، و 2.7 في المائة في 22 أيار الماضي.وهذا يعني أن "نسبة إصابات متغير دلتا في الولايات المتحدة تضاعفت ثلاث مرات في 11 يوما فقط"، بحسب موقع "ساينس ألرت".بدورها، حذرت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الأسبوع الماضي، من أن "متغير دلتا يمكن أن يصبح مهيمنا قريبا في الولايات المتحدة".ووفقا للموقع، أشارت مجموعة من الأبحاث إلى أن حقنة واحدة من لقاحات فيروس كورونا فايزر أو أسترازينيكا، قد توفر حماية بنسبة 33 في المائة فقط من متغير دلتا، مقارنة بنسبة 88 في المائة على الأقل للمتغيرات الأخرى.أوروبيا، يجتاح متحور دلتا المملكة المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة منذ منتصف مايو إلى 11007 حالة يوم الخميس الماضي، في بلد حصل فيه 60 في المائة من البالغين على جرعتين من اللقاح، و80 في المائة على الأقل جرعة واحدة.أثارت سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ظهرت في الهند أول مرة وتسببت في زيادة بالحالات الجديدة في بريطانيا التساؤلات حول مدى خطورتها ومدى قدرة اللقاحات على الوقاية منها.

ويشكل متحور دلتا 99 في المائة من الإصابات في البلاد، ما دفع الحكومة البريطانية إلى تأخير إعادة فتح أبوابها بالكامل حتى منتصف حزيران، وهي خطوة قد تدرسها دول الاتحاد الأوروبي إذا رصدت حالات خطيرة أو وفاة ناتجة عن المتحور، بحسب موقع "بوليتيكو".



حتى الآن، يعتبر معدلات الوفيات الناتجة عن المتحور الجديد في المملكة المتحدة مستقرا ومنخفضا، لكن حالات دخول المستشفى تتزايد خلال الشهر الجاري.



وكشف متحدث باسم الحكومة البلجيكية، ستيفن فان جوشت، أن بلاده تنتظر ما إذا كان ستكون المملكة المتحدة قادرة على السيطرة على تفشي المتحور، وأي نوع من الإجراءات التي يستخدمونها".



هذا وأبقت دول مثل ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا قيود دخول صارمة للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة. كما حذر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوثار ويلر، الجمعة، من أن متغير دلتا في ألمانيا يمثل الآن 6 في المائة من جميع الحالات، "لكن الأرقام في طريقها إلى الارتفاع".