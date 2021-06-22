27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
شقيقة كيم ترد على "إشارة" واشنطن: توقعاتكم خاطئة!
Lebanon 24
22-06-2021
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إنّ واشنطن لديها "توقعات خاطئة"، بعدما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي تعليقات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول الحوار مع أمريكا بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".
تأتي تصريحات كيم يو-جونغ، بعد يوم من تصريح الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، بأن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة".
وقالت شقيقة كيم، التي برز نجمها في الساحة السياسية الكورية الشمالية مؤخراً، إنّ "التوقعات التي اختاروها بطريقة خاطئة، ستدفعهم إلى مزيد من خيبة الأمل"، في إشارة إلى الساسة الأميركيين، مضيفة أنه "يبدو أن الولايات المتحدة قد تفسر الموقف بطريقة تحقق لها الراحة".
وكان الزعيم الشمالي كيم جونغ-أون قد اختتم الاجتماع العام لحزب العمال، ودعا بلاده إلى الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.
وتعليقا على تصريحات كيم، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان الأحد الفائت، إنّ تصريحات كيم "إشارة مثيرة للاهتمام".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
07:50 | 2021-06-21
21/06/2021 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
13:09 | 2021-06-21
21/06/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
03:30 | 2021-06-22
22/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-06-22
كيم جونغ أون يدعو إلى احترام المرأة.. ماذا قال؟
06:00 | 2021-06-22
توقيع عريضة لمنع أغنى رجل في العالم من العودة إلى الأرض.. "اتركوا بيزوس في الفضاء"
05:00 | 2021-06-22
خبراء أمميون يطالبون إيران بإطلاق سراحها.. من هي نسرين ستوده؟
04:30 | 2021-06-22
مخاوف أميركية وأوروبية من المتحور "دلتا"
04:15 | 2021-06-22
بث مباشر ومقابلات.. قناة إسرائيلية تفتتح مكتباً في دبي
04:00 | 2021-06-22
تحذير من مخاطر انخفاض مستويات الأوكسجين في المدن الكبرى في العالم
فيديو
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 13:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 13:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 13:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact