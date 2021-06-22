عربي-دولي

شقيقة كيم ترد على "إشارة" واشنطن: توقعاتكم خاطئة!

Lebanon 24
22-06-2021 | 05:30
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قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إنّ واشنطن لديها "توقعات خاطئة"، بعدما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي تعليقات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول الحوار مع أمريكا بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".
 
تأتي تصريحات كيم يو-جونغ، بعد يوم من تصريح الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، بأن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة".

وقالت شقيقة كيم، التي برز نجمها في الساحة السياسية الكورية الشمالية مؤخراً، إنّ "التوقعات التي اختاروها بطريقة خاطئة، ستدفعهم إلى مزيد من خيبة الأمل"، في إشارة إلى الساسة الأميركيين، مضيفة أنه "يبدو أن الولايات المتحدة قد تفسر الموقف بطريقة تحقق لها الراحة".

وكان الزعيم الشمالي كيم جونغ-أون قد اختتم الاجتماع العام لحزب العمال، ودعا بلاده إلى الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.

وتعليقا على تصريحات كيم، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان الأحد الفائت، إنّ تصريحات كيم "إشارة مثيرة للاهتمام".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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