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عربي-دولي
بث مباشر ومقابلات.. قناة إسرائيلية تفتتح مكتباً في دبي
Lebanon 24
22-06-2021
|
04:15
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وقعت قناة i24NEWS التلفزيونية الإسرائيلية اتفاقية مع مؤسسة دبي للإعلام وأعلنت عن افتتاح مكتبها في المدينة لتصبح أول قناة إسرائيلية تعمل في الإمارات.
ووقعت القناة أيضا مؤخرا اتفاقيات مع اثنتين من كبار شبكات الكوابل التلفزيونية: اتصالات Etisalat ودو DU، وكذلك مع المجموعة الإعلامية أخبار الخليج Gulf News media group وشركة الإنتاج الإعلامي Motivate Media Group، ومع وزارة السياحة في دبي، لإطلاق حملة رقمية وتلفزيونية بثلاث لغات.
وأصبح هذا ممكنا بعد أن حصلت القناة على ترخيص بث من المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وسيسمح هذا للقناة بوضع موقع بث مباشر للتقارير والمقابلات.
المصدر:
روسيا اليوم
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