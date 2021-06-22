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كيم جونغ أون يدعو إلى احترام المرأة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 06:30
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حث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على احترام المرأة، في رسالة بعثها إلى الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري.
ودعا كيم في رسالته إلى إظهار الدعم والحب للمرأة، قائلا إن احترام المرأة فضيلة عظيمة للشيوعيين وعلامة مهمة تدل على مدى حضارة المجتمع.

كما دعا إلى بذل جهود لتعزيز توظيف عضوات الاتحاد النسائي في سن العمل، وحث الاتحاد على جميع العضوات على تكريس أنفسهن لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر الحزب الحاكم.
المصدر: روسيا اليوم
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