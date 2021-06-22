كم بلغ عدد سكان دولة الإمارات؟

أعلن المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء أن العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات بلغ عام 2020 تسعة ملايين و282 ألفا و410 .وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7 في المائة بما يعادل 6,468,460 نسمة.. فيما بلغت نسبة الإناث 30.3 في المائة بما يساوي 2,813,950 نسمة.وأوضحت الأرقام أن العمر المتوقع يبلغ 79.9 سنة ما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة حيث بلغ العمر المتوقع للإناث 81.4 سنة مقارنة مع الذكور والذي وصل إلى 78.0 سنة. كما بلغ العمر المتوسط للسكان في الدولة 32.8 سنة ما يعني أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع فتي وأن معظم سكان الدولة من الأفراد المساهمين في القوى العاملة ويشكلون جزءا مهما من نمو اقتصاد الدولة.وأوضحت الأرقام أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان للسنوات العشر الماضية 2010-2020 بلغ ما نسبته 1.2 بالمائة.