حوادث القطارات تابع في مصر.. هذا ما حصل في الاسكندرية اليوم

اصطدم جرار سكة حديد بقطار رقم 12 "القاهرة - الإسكندرية"، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر العربتين الأخيرتين من القطار، بحسب هيئة سكك الحديد.وفي بيان لها، أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه نتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص إصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.