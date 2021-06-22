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عربي-دولي
نسبة البطالة في الاردن الى ارتفاع... هذه هي الارقام
Lebanon 24
22-06-2021
|
08:30
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أعلن الأردن ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 25 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة بالربع السابق.
وسجل معدل البطالة في الربع السابق 24.7 %، بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2019.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث.
وأشارت الدائرة في بيانها الرسمي إلى أنه يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار6.1 نقطة مئوية، كما ارتفع للإناث بمقدار4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2020.
وكان معدل البطالة في الربع الأول من عام 2020 سجل 19.3%، وهو يعني ارتفاعا مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2020.
وصرح وزير العمل الأردني، يوسف الشمالي، في الأول من يونيو الجاري، أن هناك 260 ألف عاطل عن العمل بين الشباب في الأردن، منهم 26 ألف شخص في الفئة العمرية 15-19 عاما، و122 ألفا في الفئة 20-24 عاما، و114 شخصا في الفئة 25-29 عاما.
وأكد أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الأردن 400 ألف شخص من إجمالي نحو 10.750 مليون نسمة يمثلون عدد السكان.
وأضاف وزير العمل الأردني "260 ألفا (العاطلين عن العمل بين الشباب) من 400 ألف (الإجمالي) نسبة عالية جدا".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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