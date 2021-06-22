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الرئيس البرازيلي يوبخ صحفيا: أنتم صحافة هراء

Lebanon 24
22-06-2021 | 09:00
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طلب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، من صحفي سأله عن سبب رفضه المتكرر وضع كمامة بأن "يخرس"، واصفا أكبر مجموعة إعلامية في البلاد "غلوبو غروب" بأنها "رديئة".

وبعد مراسم عسكرية في مدينة غواراتشينغيتا الواقعة في ولاية ساو باولو، وبعد أن ذكر الصحفي الذي يعمل لحساب قناة "فانغواردا" التابعة لشبكة "غلوبو"، جايير بولسونارو، بأنه تعرض لغرامات في ولايات عدة لرفضه وضع كمامة خلال لقاءات مع أنصاره، توجه بولسونارو للصحفي قائلا: "اخرس! إنكم غريبو الأطوار! تمارسون صحافة قائمة على الاحتيال، وهو أمر لا يساعد إطلاقا. إنكم تدمّرون العائلة البرازيلية والدين البرازيلي!"

وردا على إشارة الصحفي إلى أن الرئيس البرازيلي وصل لحضور المراسم مجددا بلا كمامة، قال بولسونارو: "أصل كما أرغب وفي أي وقت أرغب. أهتم بحياتي بنفسي"، ومباشرة بعد ذلك، نزع بولسونارو الكمامة السوداء التي كان يضعها وأضاف: "يمكنكم الآن بث ذلك على "جورنال ناسيونال" (نشرة أخبار غلوبو الليلية الشهيرة)..لن أضع كمامة في غواراتشينغيتا..هل أنت راضٍ الآن؟"

كما أعلن أن "غلوبو تمثل الإعلام الرديء...إنكم صحافة هراء.. إذا شاهدتم غلوبو فسيتم تضليلكم..عليكم أن تشعروا بالعار لقيامكم بعمل فاشل إلى هذه الدرجة"، إذ أنه منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2019، ندد بولسونارو مرارا بالصحفيين والإعلام.
المصدر: روسيا اليوم
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