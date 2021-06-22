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عربي-دولي
إيطاليا.. وقف قارب صيد يحمل 89 مهاجراً
Lebanon 24
22-06-2021
|
11:30
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وقف قارب صيد يحمل على متنه 89 مهاجرا قبالة سواحل مقاطعة كالابريا، جنوب البلاد.
وأكدت قوات الشرطة المالية "استمرار مكافحة تهريب المهاجرين أمام سواحل كالابريا المطلة على البحر الأيوني دون تراجع، فيما يتعلق بوصول قوارب الهجرة القادمة من سواحل شرق البحر المتوسط"، معلنة أنه "تم الليلة الماضية اعتراض قارب صيد كبير على بعد عشرة أميال بحرية عن بلدة روتشيلّا إيونيكا، غادر سواحل شمال إفريقيا وكان متجهاً نحو ترابنا الوطني".
وقالت الشرطة إنه "عندما حددت طائرات دورياتنا أمس، سفينة يشتبه باستخدامها لنقل المهاجرين في عرض البحر، تم تنظيم جهاز بحري يتكون من وحدات تابعة لقيادة العمليات الجوية البحرية التابعة لقيادة قواتنا في مدينة بوميتسيا وإدارة العمليات الجوية البحرية في فيبو فالنتيا (كالابريا)، لاعتراض القارب قبل أن يصل إلى الساحل ويحاول المتاجرين بالبشر الذين على متنه أن يفقدوا آثارهم".
وذكرت الشرطة أن "مداهمة القارب أدت إلى العثور على 89 مهاجرا على متنه، جميعهم رجال من أصل مصري وفلسطيني واحد، بينهم 66 قاصرا، كما تم وقف المهربين الستة المسؤولين عن قارب الصيد، الذين يحملون الجنسية المصرية أيضا، وإخضاعهم لتصرف السلطات القضائية".
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