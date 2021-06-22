26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران تكشف موعد تشغيل محطة "بوشهر" النووية
Lebanon 24
22-06-2021
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الثلاثاء، أن المرحلتين الثانية والثالثة من تشغيل محطة بوشهر النووية، ستنطلقان في عام 2028.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن أردكانيان قوله في تصريحات أمام مجلس الشورى: "ستكون حصة الطاقة النووية في سلة الطاقة بالبلاد حتى عام 2028، وفق قرار المجلس الأعلى للطاقة، 8400 ميغاواط منها 1050ميغاواط قيد التشغيل حالياً".
وأضاف: "بحلول عام 2028، سيتم توصيل وحدتين بطاقة 1050 ميغاواط تتعلقان بالمرحلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر بشبكة الكهرباء الوطنية".
وأشار إلى أنه بحلول عام 2032، "سيتم تشغيل وحدتين أخريين بطاقة 1050 ميغاواط، وإجمالي 2100 ميغاواط من الطاقة النووية في منطقة مكران جنوب شرقي البلاد، فضلاً عن بناء ثلاث وحدات أخرى لتوليد الطاقة النووية في مكان مناسب بحلول 2027".
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، أكد الأحد إغلاق محطة بوشهر النووية بشكل مؤقت لإجراء إصلاحات تقنية.
"إصلاحات فنية"
وكان مسؤول إيراني، قال للتلفزيون الحكومي إن محطة الطاقة النووية "تم إغلاقها مؤقتاً منذ مساء السبت، لإجراء إصلاحات فنية ستستمر لبضعة أيام".
وأفادت شبكة "خبر" الإيرانية، نقلاً عن المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية، غلام علي رخشاني مهر، أن "إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية بدأ السبت، وسيستمر ما بين 3 و4 أيام"، لافتاً إلى أنه من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي نتيجة إغلاق المنشأة.
وأشار مهر إلى أن البلاد ستواجه انخفاضاً في إنتاج الطاقة الكهربائية قدره 1000 ميغاوات.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة، على بعد 17 كيلومتراً من الجنوب الشرقي لمدينة بوشهر.
وفي آذار الماضي قالت طهران، إن المحطة قد تتوقف عن العمل، وذلك جراء عدم القدرة على شراء قطع غيار ومعدات من روسيا، على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018.
تابع
الأكثر قراءة
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
02:00 | 2021-06-22
22/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
12:43 | 2021-06-22
22/06/2021 12:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
01:00 | 2021-06-22
22/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
03:30 | 2021-06-22
22/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2021-06-22
المفوضية الأوروبية: تركيا بحاجة لمزيد من المساعدة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين
15:00 | 2021-06-22
كوريا الشمالية: إسرائيل كيان سرطاني ومدمرة للسلام في الشرق الأوسط
14:30 | 2021-06-22
صحيفة: الصين تبقي القيود على حدودها لعام آخر
14:00 | 2021-06-22
دولتان عربيتان خطيرتان على الأطفال.. بيانات هامة تكشفها الأمم المتحدة
13:30 | 2021-06-22
مجلس الوزراء الإسباني يصدر عفواً عن 9 انفصاليين كتالونيين
13:00 | 2021-06-22
وزير خارجية فنزويلا يصف العلاقات مع روسيا بـ "الأخوية"
فيديو
فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!
Lebanon 24
فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!
14:00 | 2021-06-22
22/06/2021 22:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
08:00 | 2021-06-22
22/06/2021 22:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 22:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact