عربي-دولي

وزير خارجية فنزويلا يصف العلاقات مع روسيا بـ "الأخوية"

Lebanon 24
22-06-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-835718-637599828712450519.jpg
Doc-P-835718-637599828712450519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا هي علاقة أخوة.

وأضاف الوزير الفنزويلي، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "شراكتنا الاستراتيجية هي علاقة أخوة. وتم تأكيد صحة ذلك في الأوقات الصعبة. سنواصل تطوير هذه العلاقة".

وتابع الوزير الفنزويلي القول: "لدينا حتى الآن أكثر من 260 اتفاقية، ويجري بحث وإعداد 50 اتفاقية أخرى تشمل مختلف اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين الدولتين".  

وأكد الوزير أريازا: "أنا متأكد من أنه انطلاقا من هذه المحادثات، سنقوم بتسريع وزيادة تعاوننا لاحقا".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-06-22
15:00 | 2021-06-22
14:30 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
13:30 | 2021-06-22
12:30 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website