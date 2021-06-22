وزير خارجية فنزويلا يصف العلاقات مع روسيا بـ "الأخوية"

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا هي علاقة أخوة.وأضاف الوزير الفنزويلي، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "شراكتنا الاستراتيجية هي علاقة أخوة. وتم تأكيد صحة ذلك في الأوقات الصعبة. سنواصل تطوير هذه العلاقة".وتابع الوزير الفنزويلي القول: "لدينا حتى الآن أكثر من 260 اتفاقية، ويجري بحث وإعداد 50 اتفاقية أخرى تشمل مختلف اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين الدولتين".وأكد الوزير أريازا: "أنا متأكد من أنه انطلاقا من هذه المحادثات، سنقوم بتسريع وزيادة تعاوننا لاحقا".