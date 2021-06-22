عربي-دولي

مجلس الوزراء الإسباني يصدر عفواً عن 9 انفصاليين كتالونيين

Lebanon 24
22-06-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-835719-637599830941154783.jpg
Doc-P-835719-637599830941154783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، عفوا عن تسعة سجناء انفصاليين كتالونيين كانوا قد دبّروا محاولة استقلال من جانب واحد عام 2017، في خطوة من الحكومة الإسبانية لطي صفحة الماضي السياسي المتأزم وتحقيق المصالحة وإعادة توحيد البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في حديثه لوسائل إعلام إسبانية: "اتخذت الحكومة هذا القرار لأنه أفضل قرار لكتالونيا وإسبانيا... نأمل في فتح عهد جديد من الحوار وبناء جسور جديدة"، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية .

وأضاف: "إن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة".
واعتزمت الحكومة الإسبانية التي يقودها الاشتراكيون الموافقة على هذه القرارات، من أجل طي صفحة الماضي السياسي الذي تسبب بأزمة إقليمية استمرت لسنوات، رغم أنها أثارت جدلا كبيرا في إسبانيا.

وقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن "61% من الذين شملهم الاستطلاع لا يوافقون على هذه الخطوة، واحتشد عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم قادة الأحزاب الثلاثة في مدريد، في وقت سابق، من هذا الشهر للتعبير عن استيائهم عن هذا القرار".

وسيتم إطلاق سراح نائب الرئيس الكتالوني السابق، أوريول جونكيراس، الذي حُكم عليه في عام 2019 بعقوبة السجن المشدد لمدة 13 عامًا، بتهمة التحريض على الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة، مع شركائه بعد قضاء ثلاث سنوات ونصف السنة خلف القضبان.

ومن بين الثمانية الآخرين، أعضاء سابقون في مجلس الوزراء في الحكومة الكتالونية، ورئيس البرلمان الكتالوني السابق، واثنين من قادة مجموعات المجتمع المدني الانفصالية الذين حكم عليهم جميعا بأحكام سجن مشددة، تتراوح بين تسعة أعوام و12 عاما.

ورفعت قرارات العفو السنوات المتبقية من أحكام السجن، مع الحفاظ على وضعهم على أنه "غير لائق لتولي مناصب عامة".

وقالت الحكومة الإسبانية: "إنه يمكن إلغاء العفو إذا حاول المستفيدون منه قيادة محاولة انفصالية أخرى.

ويشار إلى أن التوترات تزايدت بشأن الرغبة في الانفصال في كتالونيا، التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، بشكل جدي قبل نحو عشر سنوات، وسط المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الركود والاستياء من معارضة الإدارة الإسبانية في رفض حصولها على حكم ذاتي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-06-22
15:00 | 2021-06-22
14:30 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
13:00 | 2021-06-22
12:30 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website