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عربي-دولي
صحيفة: الصين تبقي القيود على حدودها لعام آخر
Lebanon 24
22-06-2021
|
14:30
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كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء 22 حزيران، أن السلطات الصينية قررت الإبقاء على القيود الحدودية لعام آخر.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقريراً أكدت فيه أن الصين ستبقي على قيودها الحدودية لعام آخر، تحسباً لعودة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" مجدداً في أراضيها.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر حكومية مطلعة، قولها إن الصين تعتزم الإبقاء على القيود، التي فرضتها على الحدود بسبب جائحة كورونا عاما آخر على الأقل.
وأرجعت السلطات ذلك إلى الخشية من ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، ونظرا لسلسلة من الأحداث والفعاليات الحساسة.
وقالت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع إنه تم وضع جدول زمني مؤقت، لإزالة القيود الحدودية.
وأوضح أن السلطات تعتزم رفع القيود على الحدود في النصف الثاني من عام 2022، مشيرا إلى أن ذلك تم خلال اجتماع عقد في منتصف مايو/أيار الماضي لمجلس الوزراء.
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