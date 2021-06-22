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عربي-دولي
كوريا الشمالية: إسرائيل كيان سرطاني ومدمرة للسلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
22-06-2021
|
22:00
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وصفت كوريا الشمالية إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بـ"كيان سرطاني"، في تعليقها على الغازات الجوية الإسرائيلية التي شنت على قطاع غزة مؤخرا.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في مقال نشرته على موقعها الرسمي باسم السكرتير العام للجمعية الكورية الشمالية – العربية، يانغ ميونغ سونغ، أن "الغازات الجوية العشوائية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن عدد كبير من الضحايا"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وتابعت الوزارة مؤكدة أن "إسرائيل مدمرة للسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكنها إلا أن تكون كيانا سرطانيا".
ودان يانغ ميونغ يونغ في مقاله وبشدة "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد الدول ذات السيادة"، بحسب قوله.
وأعرب عن "دعمه لنضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق الأوسط، ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية".
واعتبرت بيونغ يانع الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهاكات عنيفة" بحسب وصفها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية بتاربخ 21 أيار الجاري، وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الثلاثاء.
كذلك، أشارت كوريا الشمالية إلى أن الغارات الجوية "جريمة ضد الإنسانية تهدد بشكل خطير حق حياة شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الفلسطينيين".
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، غارة جوية على موقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
اوأفادت مصادر محلية في غزة بأنه "سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة".
ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة".
وذكرت القناة أنه اندلع 13 حريقا جديدا، منذ صباح الخميس، في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة، لليوم الثالث على التوالي".
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