عربي-دولي

المفوضية الأوروبية: تركيا بحاجة لمزيد من المساعدة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين

Lebanon 24
22-06-2021 | 22:30
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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا بحاجة إلى المزيد من المساعدة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت المسؤولة الأوروبية ضرورة تحديث الاتحاد لاتفاقية الهجرة مع تركيا، قبل قمته القادمة التي ستعقد لمناقشة تجديد الاتفاق.

وأضافت فون دير لاين: "من المهم أن نواصل دعم تركيا، حيث يعيش 3.7 مليون لاجئ سوري، بعضهم موجودون فيها منذ 10 سنوات".

وتابعت: "لسنا بحاجة لمساعدات إنسانية مكثفة مثلما كان الوضع في الماضي، لكن يتعين اتخاذ موقف".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتحديث اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ووقع الاتحاد الأوروبي وأنقرة في 2016، اتفاقا للهجرة، يقضي بإيواء تركيا للمهاجرين على أراضيها مقابل مساعدات مالية من الاتحاد.
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