عربي-دولي

القوات الأميركية سلمت 6 منشآت للجيش الأفغاني

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:59
A-
A+
Doc-P-835767-637599925220092873.jpg
Doc-P-835767-637599925220092873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إنه منذ قرار الرئيس، جو بايدن، سحبت الولايات المتحدة ما يعادل 763 حمولة من طائرة الشحن C-17 من المواد و العتاد من أفغانستان.

وأضافت أنها حولت نحو 15 ألف قطعة من العتاد إلى الاتلاف معظمها غير دفاعية، كما سلمت رسميا ست منشآت للجيش الأفغاني.

وأشارت القيادة المركزية، في تحديثها الأسبوعي لعملية الانسحاب من أفغانستان، أنها لن تعط من الآن فصاعدا نسبة مئوية محددة لعملية الانسحاب لأسباب أمنية واكتفت بالإشارة إلى أن النسبة تجاوزت 50 بالمئة حتى 21 حزيران الحالي.

والاثنين، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي،  إن الانسحاب من أفغانستان يسير بحسب ما هو مخطط له لكنه أكد أن وزير الدفاع، لويد أوستن، والقادة العسكريين "يبحثون بشكل متواصل التغيرات على الأرض والتي قد تفرض تعديلات في جدول الانسحاب لضمان انسحاب آمن ومنظم" .

وأشار كيربي، في المقابل، إلى أن "هناك ثابتين لن يتغيرا، أولا: انسحاب كامل القوات الأميركية من أفغانستان باستثناء تلك التي ستبقى لحماية الوجود الدبلوماسي، وثانيا: أن يتم ذلك قبل أوائل أيلول".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في نيسان الماضي، بخلاف رأي العسكريين، سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول 2001.

ودفعت تلك الاعتداءات الولايات المتحدة إلى شن هجوم عسكري في أفغانستان والإطاحة بنظام طالبان الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة، المسؤول عن الهجمات.

ومنذ إعلان بايدن، تسارعت وتيرة عمليات الانسحاب بحيث تجاوزت نسبة تنفيذها خمسين في المئة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-06-22
16:00 | 2021-06-22
15:30 | 2021-06-22
15:00 | 2021-06-22
14:30 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website