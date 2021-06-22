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فيروس أخطر من كورونا.. هذا ما كشفه أردوغان

Lebanon 24
22-06-2021 | 23:44
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "فيروس العنصرية" في العديد من الدول الغربية، أصبح اليوم أكثر خطورة من فيروس كورونا.

وقال في رسالة مرئية بعثها إلى "منتدى قطر الاقتصادي": "فيروس العنصرية يكتسب بعدا عالميا".

وأضاف: "العنصرية الثقافية وعدم التسامح مع الأديان والمعتقدات الأخرى في العديد من الدول الغربية، أصبحتا اليوم أكثر خطورة من كورونا".

وتابع: "الإحصاءات تكشف عن أبعاد المشكلة، فالهجمات العنصرية والمعادية للإسلام في الغرب زادت بنسبة 250% خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما ارتفع معدل الذين فقدوا حياتهم في هذه الهجمات بنسبة 700%".

وأشار أردوغان، إلى "تصاعد الأعمال العنصرية ضد المساجد والجمعيات وأماكن العمل التابعة للمسلمين، إضافة إلى الاعتداء على النساء المسلمات والشبان.

وأوضح: "بينما لم تندمل جروح الهجوم الوحشي في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية عام 2019، والذي أسفر عن مقتل 51 من إخواننا، تلقينا قبل أسبوعين أنباء عن عمل إرهابي مماثل وقع في كندا".

وأضاف: "إرهابي معاد للإسلام والإنسانية قتل بكل دناءة أسرة مسلمة تمشي في الشارع بكندا.. الهجمات الإرهابية العنصرية لا تستهدف المسلمين فقط، إنما اليهود والأفارقة والآسيويين والغجر أيضا".

وندد بوسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تلتزم الصمت حيال هذه الأعمال، مشددا على "ضرورة إظهار التضامن العالمي ضد التيارات المعادية للمسلمين، على غرار التضامن في مكافحة تنظيم داعش".

وبخصوص مكافحة أثار كورونا على الاقتصادي العالمي، أكد أردوغان أن "الانتعاش الاقتصادي العالمي لن يكون ممكنا ما لم يتم توفير اللقاحات والأدوية لجميع البلدان بطريقة عادلة.

وقال: "تركيا لم تتهرب من تحمل المسؤولية في هذه الفترة الحساسة".
المصدر: الأناضول
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