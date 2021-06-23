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زلزال بقوة 6 درجات ضرب ليما عاصمة البيرو

Lebanon 24
23-06-2021 | 00:03
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ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو ليلا، من دون أن يبلغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل إن الهزة الأرضية العنيفة التي قدرت في مرحلة أولى قوتها بـ8.5 درجات على مقياس ريختر، وقعت في الساعة 9:54 من ليل الثلاثاء (الأربعاء 2:54 ت غ)، مشيرا إلى أن مركزها يبعد حوالي مئة كيلومتر عن العاصمة ليما.

وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" أن العديد من سكان العاصمة هرعوا إلى الشوارع فزعا.
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