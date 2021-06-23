حسابات فلكية.. هذا موعد عيد الأضحى

كشف مركز الفلك الدولي أن وقفة عيد الأضحى لهذا العام، 2021، ستكون يوم الاثنين 19 تموز المقبل.وبحسب "المصري اليوم" فإن مركز الفلك الدولي أكد أن يوم الاثنين الـ19 من شهر تموز القادم سيكون هو يوم وقفة عيد الأضحى.ووفقا لهذا التاريخ فإن 26 يوما يتبقى لموعد عيد الأضحى الذي سيبدأ من الثلاثاء 20 تموز حتي الجمعة 23 من الشهر نفسه.يشار إلى أن عيدا الفطر كان ووفقًا للحسابات الفلكية يوم الخميس 13 أيار الماضي.