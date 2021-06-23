عربي-دولي

شويغو: نشهد تشكيل تحالفات عالمية ويجري التقسيم إلى "عدو" و"صديق"

Lebanon 24
23-06-2021 | 10:30
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، متحدثا في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن مشكلة مكافحة الإرهاب تفسح المجال لاتجاه لإنشاء تحالفات عالمية، والتقسيم إلى "أصدقاء" و "أعداء".
وقال شويغو: "في الآونة الأخيرة، ركزنا على مشاكل مكافحة الإرهاب في عالم متعدد الأقطاب. واليوم، يظهر اتجاه جديد في المقدمة - تشكيل تحالفات عالمية، وتقسيم العالم إلى" أصدقاء" و"أعداء".

وأشار شويغو إلى أن دور الدول ذات السيادة يزيد في ضمان أمن المواطنين، مضيفا: "لقد أظهر الوباء أن حدود الدولة لا تزال مهمة، لأنه يمكن تنفيذ تدابير الحجر الصحي على الفور وتقديم المساعدة للسكان فقط على المستوى الوطني".
المصدر: سبوتنيك
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