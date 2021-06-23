عربي-دولي

بسبب ما ارتدته خلال لقاء ماكرون.. زوجة جاستن بيبر تتعرض للانتقادات: "ذاهبة إلى ملهى ليلي"!

Lebanon 24
23-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-835942-637600426674952101.PNG
Doc-P-835942-637600426674952101.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرضت زوجة المغني الكندي جاستن بيبر لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماري كلود ماكرون، يوم الاثنين الماضي.

 

ويعود سبب الانتقادت لما ارتدته هيلي خلال زيارة قامت بها رفقة جاستن الى قصر الإيليزيه الرئاسي، حيث كان في استقبالهم الرئيس الفرنسي وزوجته.

 

ففي الوقت الذي ارتدى فيه جميع الحضور البدلات الرسمية فضلت هيلي ارتداء فستان مكشوف بشكل كبير بالإضافة لصندل صيفي في قدميها.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)


 
 

وصفت بعض وسائل الإعلام ملابسها بالأنيقة، لكن الكثيرين من متابعي وسائل التواصل انتقدوا ما ارتدته لمثل هكذا زيارة، مفضلين بأن تكون أكثر تحفظا وبخاصة لدى لقاء رئيس دولة.

 

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل على لباسها قائلا "هيلي ذاهبة إلى ملهى ليلي؟ ربما لا تزال أخوات كارداشيان تنتظرها في الخارج؟".

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-06-23
08:00 | 2021-06-23
07:30 | 2021-06-23
07:00 | 2021-06-23
06:30 | 2021-06-23
06:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website