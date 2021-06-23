بسبب ما ارتدته خلال لقاء ماكرون.. زوجة جاستن بيبر تتعرض للانتقادات: "ذاهبة إلى ملهى ليلي"!

تعرضت زوجة المغني الكندي جاستن بيبر لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماري كلود ماكرون، يوم الاثنين الماضي.

ويعود سبب الانتقادت لما ارتدته هيلي خلال زيارة قامت بها رفقة جاستن الى قصر الإيليزيه الرئاسي، حيث كان في استقبالهم الرئيس الفرنسي وزوجته.

ففي الوقت الذي ارتدى فيه جميع الحضور البدلات الرسمية فضلت هيلي ارتداء فستان مكشوف بشكل كبير بالإضافة لصندل صيفي في قدميها.

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وصفت بعض وسائل الإعلام ملابسها بالأنيقة، لكن الكثيرين من متابعي وسائل التواصل انتقدوا ما ارتدته لمثل هكذا زيارة، مفضلين بأن تكون أكثر تحفظا وبخاصة لدى لقاء رئيس دولة.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل على لباسها قائلا "هيلي ذاهبة إلى ملهى ليلي؟ ربما لا تزال أخوات كارداشيان تنتظرها في الخارج؟".