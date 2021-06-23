غانتس: انتخاب رئيسي يدل على وجهة إيران نحو المزيد من التشدّد

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنّ "انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، يدل على أن وجهتها نحو المزيد من التشدد، ومواصلة تطويرها أسلحة الدمار الشامل".

وأكد غانتس أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يحدق بها خطر وجودي"، مشددا على أن "إسرائيل ستستمر في إعداد الخطط للتصدي له".وكشف أنّ "إسرائيل تواصل تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، والتنسيق معها، غير أنها تحتفظ بحقها في حماية نفسها بنفسها"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن هيئة البص الإسرائيلية "مكان".