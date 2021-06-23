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عربي-دولي
"بوميرانغ" الروسية مركبة المستقبل
Lebanon 24
23-06-2021
|
07:30
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اجتذبت مركبة القتال الروسية ذات العجلات "في بيكي-7829" على منصة "بوميرانغ"، والتي عُرضت في المعرض العسكري MILEX 2021 في بيلاروسيا، اهتمام الخبراء العسكريين الأمريكيين.
ونشرت مقالة في مجلة "ناتشونال إنترست" بعنوان "هذه المركبة القتالية الروسية الجديدة هي مستقبل الحرب".
لاحظ الكاتب أن في "بوميرانغ" المحرك يقع أمام السيارة، ما جعل من الممكن عمل فتحة خلفية عريضة للخروج السريع لثمانية مظليين مسلحين وثلاثة من أفراد الطاقم. بالإضافة إلى ذلك، فإن "بوميرانغ" عززت الدروع مقارنة بأسلافها، وهو ما يمكن مقارنته من حيث الكفاءة بالدبابة. السيارة مجهزة ببرج يتم التحكم فيه عن بعد من مركبة القتال الثقيلة "تي-15" على منصة "أرماتا"، يمكن للجيش الاختيار بين مدفع 30 ملم وصواريخ مضادة للدبابات "أتاكا" أو "كورنيت"، أو مدفع عيار 57 ملم بمدفع رشاش.
يوجد مثبت سلاح، ونظام رؤية إلكتروني ضوئي متعدد القنوات مع محدد مدى ليزري للتحكم في الأسلحة وإطلاق نيران موجهة.
تم تجهيز "بوميرانغ" أيضًا بنظام تعليق مستقل، ومحرك ديزل بقوة 750 حصانا، قادر على التغلب على العقبات المختلفة والوصول إلى سرعات تزيد عن 100 كم / ساعة. احتياطي الطاقة 800 كم على الأقل.
المصدر:
سبوتنيك
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