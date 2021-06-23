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رئيس قبرص يرفض تحويل الجزيرة إلى "محمية تركية"

Lebanon 24
23-06-2021 | 08:00
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تعهد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، بـ"القتال بكل قوته" لمنع أي شخص من تحويل الجزيرة المتوسطية إلى "محمية تركية".

ونقلت "وكالة الأنباء القبرصية" عن أناستاسيادس قوله، الأربعاء، أثناء إزاحة الستار عن تمثال بطل التحرير ستافروس ستيليانيدس: "نحن مدينون به لأولئك الذين ضحوا بحياتهم"، مضيفاً: "فقط من خلال الوحدة يمكننا مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تؤثر في البلاد".

واعتبر أناستاسيادس أن حل المشكلة القبرصية هو "الأولوية الوطنية العليا"، مضيفاً: "نحن نختار الحوار السلمي بهدف تحقيق حل عادل وقابل للتطبيق، من شأنه إحلال السلام والاستقرار في قبرص والمنطقة".
المصدر: الشرق
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