فاوتشي يحذر من "الخطر الأعظم".. والأرقام تكشف تطورات مخيفة

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي من "الخطر الأعظم" لجهود محاربة فيروس كورونا، وعبر عن مخاوف تكرار "مأساة" بريطانيا.وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت سلالة "دلتا" الجديدة، المتحورة من فيروس كورونا، هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب، وفقا لموقع "سي إن بي سي" الأميركية.وتمثل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أو ضعف ما كان عليه الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.وقال فاوتشي إنه يبدو أن دلتا "تتبع نفس النمط" مثل ألفا، المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، مع تضاعف الإصابات في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريبا.وقال خبير الأمراض: "على غرار الوضع في بريطانيا، يمثل متحور الدلتا حاليا الخطر الأكبر في الولايات المتحدة لمحاولتنا القضاء على كوفيد-19".