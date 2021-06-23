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عربي-دولي
مدمرة بريطانية انتهكت الحدود في البحر الأسود.. وروسيا ترّد بطلقات وقصف!
Lebanon 24
23-06-2021
|
09:00
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أوقف أسطول البحر الأسود، بالتعاون مع دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، انتهاك مدمرة بريطانية لحدود الدولة الروسية، وكان من الضروري إطلاق طلقات تحذيرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الدفاع: "في الساعة 11:52 يوم 23 حزيران من هذا العام، عبرت مدمرة البحرية البريطانية URO، العاملة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، حدود دولة روسيا الاتحادية ودخلت البحر الإقليمي بالقرب من كيب فيولنت لمسافة ثلاثة كيلومترات".
وأشارت إلى أن المدمرة سبق أن تم تحذيرها من استخدام الأسلحة في حالة انتهاك حدود الدولية لروسيا الاتحادية. وقالت وزارة الدفاع "لم تتفاعل مع التحذير".
وأضافت: "في الساعة 12:06 و12:08، قامت سفينة حرس الحدود بإطلاق نيران تحذيرية. في الساعة 12:19، نفذت "سو-24إم" قصفًا تحذيريًا على طول مسار المدمرة "أورو".
وخلصت الوزارة إلى أنه "في الساعة 12:23 ظهرًا، من خلال الإجراءات المشتركة لأسطول البحر الأسود وخدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، غادرت المدمرة "URO Defender" الحدود البحرية الإقليمية لروسيا الاتحادية".
المصدر: سبوتنيك
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