بعد "كورونا".. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟

كتبت "العربية":



تحذر توقعات محدثة من موجات حر قاتلة في المدى القريب، وفق تقرير يقع في أربعة آلاف صفحة وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وأطلعت عليه فرانس برس حصريا قبل نشره في شباط 2022.



وترسم مسودة التقرير صورة قاتمة وقاتلة أحيانا للاحترار المناخي على الأرض.



المدن الناشئة الأكثر خطرا تحذر توقعات محدثة من موجات حر قاتلة في المدى القريب، وفق تقرير يقع في أربعة آلاف صفحة وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وأطلعت عليه فرانس برس حصريا قبل نشره في شباط 2022.وترسم مسودة التقرير صورة قاتمة وقاتلة أحيانا للاحترار المناخي على الأرض.المدن الناشئة الأكثر خطرا





وفي حال ارتفعت الحرارة نصف درجة إضافية، يضاف إلى هؤلاء الأشخاص 1,7 مليار شخص.



وستكون المدن الناشئة الكبيرة في الدول النامية من كراتشي إلى كينشاسا مرورا بمانيلا ومومباي ولاغوس وماناوس أكثر المناطق عرضة للإضرار.



والحرارة المرتفعة ليست المعيار الوحيد إذ إن الحر يصبح أكثر فتكا عندما يترافق مع رطوبة عالية.



بكلام آخر من الأسهل الصمود في ظل حرارة مرتفعة إذا كانت الأجواء جافة منه إذا كان الجو رطبا جدا حتى لو كانت الحرارة أدنى.



فهذا المزيح الأشبه بحمام بخار له مقياسه الخاص لتحديد درجة الحرارة الذي يعرف بمقياس الحرارة الرطب البصلة.



ويتوافق العلماء على أن الإنسان البالغ السليم غير قادر على التكيف في حال تجاوزت حرارة البصلة الرطبة 35 درجة مئوية (تي دبليو)، حتى إن كان جالسا في الظل ومع امدادات مياه شرب غير محدودة.



يشير كولن رايمند الباحث الرئيسي في دراسة حديثة حول موجات الحر في الخليج "عندما تكون درجات حرارة البصلة الرطبة مرتفعة للغاية، هذا يعني أن ثمة الكثير من الرطوبة في الهواء بحيث يصبح التعرق غير فعال للتخلص من حرارة الجسم الزائدة".



وأوضح "في مرحلة ما ربما بعد ست ساعات أو أكثر، سيؤدي هذا إلى فشل أعضاء الجسم والموت في حال عدم وجود تبريد اصطناعي".



أزمات قلبية وغيرها ففي حال ارتفعت الحرارة 1,5 درجة مئوية أي أكثر بـ0,4 درجة مما هي عليه الآن سيتعرض 14% من سكان العالم لموجات حر قصوى مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بحسب التقرير.وفي حال ارتفعت الحرارة نصف درجة إضافية، يضاف إلى هؤلاء الأشخاص 1,7 مليار شخص.وستكون المدن الناشئة الكبيرة في الدول النامية من كراتشي إلى كينشاسا مرورا بمانيلا ومومباي ولاغوس وماناوس أكثر المناطق عرضة للإضرار.والحرارة المرتفعة ليست المعيار الوحيد إذ إن الحر يصبح أكثر فتكا عندما يترافق مع رطوبة عالية.بكلام آخر من الأسهل الصمود في ظل حرارة مرتفعة إذا كانت الأجواء جافة منه إذا كان الجو رطبا جدا حتى لو كانت الحرارة أدنى.فهذا المزيح الأشبه بحمام بخار له مقياسه الخاص لتحديد درجة الحرارة الذي يعرف بمقياس الحرارة الرطب البصلة.ويتوافق العلماء على أن الإنسان البالغ السليم غير قادر على التكيف في حال تجاوزت حرارة البصلة الرطبة 35 درجة مئوية (تي دبليو)، حتى إن كان جالسا في الظل ومع امدادات مياه شرب غير محدودة.يشير كولن رايمند الباحث الرئيسي في دراسة حديثة حول موجات الحر في الخليج "عندما تكون درجات حرارة البصلة الرطبة مرتفعة للغاية، هذا يعني أن ثمة الكثير من الرطوبة في الهواء بحيث يصبح التعرق غير فعال للتخلص من حرارة الجسم الزائدة".وأوضح "في مرحلة ما ربما بعد ست ساعات أو أكثر، سيؤدي هذا إلى فشل أعضاء الجسم والموت في حال عدم وجود تبريد اصطناعي".أزمات قلبية وغيرها

وسبق أن ظهر التأثير الفتاك لموجات حر رطبة مع درجات حرارة أقل لا سيما في صفوف المسنين والذين يعانون من أمراض.



ففي حزيران 2015 اسفرت موجتا حر سجلتا 30 درجة مئوية بصلة رطبة في الهند وباكستان عن وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص.



وفي العام 2003 كانت درجة حرارة البصلة الرطبة في موجة الحر التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا الغربية، أقل من ثلاثين.



وكانت موجات قيظ في نصف الكرة الأرضية الشمالي في 2019 ، ثاني اكثر الاعوام حرا في العالم، تسببت بعدد كبير من الوفيات إلا أن البيانات حول درجات البصلة الرطبة لا تزال غير كافية.



وأفادت أبحاث صادرة عن "إنستيتوت فور هيلث متريكس أند إيفالويشن" أن أكثر من 300 ألف شخص بقليل توفوا جراء الحر في العالم لأسباب متنوعة في 2019.



فيمكن أن يعزى 37 % من الوفيات المرتبطة بموجات الحر أي أكثر من مئة ألفا بقليل، إلى الاحترار المناخي بحسب أنطونيو غاسباريني من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.



وثمة تفاوت كبير في هذه الحصيلة، ففي أكثر من عشر دول بينها البرازيل والبيرو وكولومبيا والفيليبين والكويت وغواتيمالا، نسبة الوفيات الناجمة عن الحرارة المرتفعة تسبب بها التغير المناخي كانت 60 بالمئة أو أكثر.



ونتج معظم هذه الوفيات عن نوبات قلبية والتجفاف بسبب التعرق الشديد وغالبيتها كان بالإمكان تفاديها.



موجات حر فتاكة

وأفادت دراسة رايمند أن موجات الحر التي تخطت 27 درجة بصلة رطبة تضاعفت منذ العام 1979.



وتوقعت دراسته أن تتجاوز "حرارة البصلة الرطبة 35 درجة بانتظام" في بعض المناطق في العقود المقبلة في حال ارتفعت حرارة الأرض 2,5 درجة مئوية مقارنة بمستواها قبل الثورة الصناعية.



وتسبب النشاط البشري في ارتفاع حرارة الأرض 1,1 درجة حتى الآن.



وينص اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 على حصر ارتفاع الحرارة بأقل من درجتين، وإن أمكن 1,5 درجة.

وحتى لو تم تحقيق أهداف اتفاق باريس، من المحتمل أن يعاني مئات الملايين من سكان المدن في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا من 30 يوما من موجات حر فتاكة على الاقل كل عام بحلول العام 2080، وفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة.



وقال ستيفن لوري المؤلف الرئيسي لدراسة لا تزال قيد المراجعة العلمية، واستعان التقرير بأرقامها "في هذه المناطق ، يتزايد عدد سكان المدن بشكل كبير، وخطر الحر الفتاك".



وأوضح لوري أن حساباته لا تأخذ بالاعتبار ما يسمى بتأثير "الجزر الحرارية الحضرية"، الذي يضيف درجة ونصف درجة مئوية في المعدل خلال موجات الحر مقارنة بالمناطق المحيطة.



نقاط ساخنة

وتعد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأكثر عرضة لموجات حر، لأنها الأقل استعدادا للتكيف معها.



وقال لوك هارينغتون الباحث في جامعة معهد اكسفورد للتغير المناخي "المراقبة الحقيقية للعالم والنماذج المناخية تظهر أن إفريقيا جنوب الصحراء نقطة ساخنة لنشاط موجات الحر".



أما في وسط الصين وآسيا الوسطى "يتوقع أن تقترب درجات حرارة البصلة الرطبة القصوى من العتبات القصوى وربما تتخطى العتبات الفيزيولوجية للتكيف البشري".



ولن تكون منطقة المتوسط بمنأى عن توغلات قاتلة لموجات الحر.

وأشار التقرير الى أنه "في أوروبا، سيكون 200 مليون شخص معرضين لخطر كبير جراء الارهاق الناتج عن الحرارة في منتصف هذا القرن في حال زادت حرارة الأرض بما يصل الى درجتين مئويتين حتى العام 2100".